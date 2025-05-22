Кандидат у президенти Польщі вважає ідею про Україну в НАТО "безглуздою"
Кароль Навроцький (Фото: ЕРА/PIOTR NOWAK)

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький вважає, що дискусії про вступ України в НАТО є "безглуздими". Про це він заявив в інтерв'ю лідеру партії Конфедерація Славоміру Менцену.

"Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України в НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт із Росією", – сказав Навроцький.

Він зазначив, що загалом підтримує прагнення України приєднатися до західного світу, але вважає, що це може статися лише "через багато років" і лише за ідеальних обставин.

Окрім того, торкаючись розмов про потенційне відправлення польських військових до України у межах гарантій безпеки, Навроцький наголосив, що не бачить для цього жодних підстав.

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