Кандидат у президенти Польщі вважає ідею про Україну в НАТО "безглуздою"
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький вважає, що дискусії про вступ України в НАТО є "безглуздими". Про це він заявив в інтерв'ю лідеру партії Конфедерація Славоміру Менцену.
"Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України в НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт із Росією", – сказав Навроцький.
Він зазначив, що загалом підтримує прагнення України приєднатися до західного світу, але вважає, що це може статися лише "через багато років" і лише за ідеальних обставин.
Окрім того, торкаючись розмов про потенційне відправлення польських військових до України у межах гарантій безпеки, Навроцький наголосив, що не бачить для цього жодних підстав.
- 9 січня Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО, Туск йому відповів. Пізніше в українському МЗС також прокоментували цю заяву й зазначили, що слова Навроцького викликали оплески у Кремлі.
- 2 травня Трамп зустрівся з Навроцьким у Білому домі та, за словами польського політика, побажав йому перемоги у виборах.
- 19 травня у Польщі підрахували 100% голосів першого туру президентських виборів. Проукраїнський Тшасковський обійшов Навроцького менш як на 2%.