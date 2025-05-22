Кандидат у президенти Польщі вважає ідею про Україну в НАТО "безглуздою"

Кароль Навроцький раніше неодноразово наголошував, що не бачить Україну ані в НАТО, ані в Євросоюзі

Кароль Навроцький (Фото: ЕРА/PIOTR NOWAK)

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький вважає, що дискусії про вступ України в НАТО є "безглуздими". Про це він заявив в інтерв'ю лідеру партії Конфедерація Славоміру Менцену.

"Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України в НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт із Росією", – сказав Навроцький.