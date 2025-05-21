Кандидат у президенти Польщі готовий піти на вимогу РФ щодо України в НАТО. Туск відповів

За словами польського прем'єра, кандидат у президенти може підписатися і під "розчленуванням України"

Дональд Туск (Фото: VP)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував заяву кандидата у президента Кароля Навроцького про можливість підписати документ про неприйняття України до НАТО. Свою думку польський прем'єр висловив у соцмережі.

"Перша та найважливіша вимога Путіна до України та Заходу – заборонити Україні вступати до НАТО. Навроцький щойно охоче підписався під цим постулатом. Наступним буде капітуляція та розчленування України. Він також підпишеться. Смертельно небезпечно для Польщі", – написав Туск.

Перед цим депутат "Конфедерації" Славомір Ментцен представив декларацію, яку має намір відправити на підпис Навроцькому та його опоненту на виборах Рафалу Тшасковському. Як повідомляє PAP, у документі є пункти про те, що не повинно бути нових податків, відряджання солдатів до України та згоди на вступ України до НАТО.

Навроцький у соцмережі заявив, що готовий підписати цю декларацію.

"Я приймаю запрошення і готовий підписати ці пропозиції. Решту обговоримо на вашому каналі. До швидкої зустрічі", – повідомив кандидат у президенти Польщі.