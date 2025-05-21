Кандидат у президенти Польщі готовий піти на вимогу РФ щодо України в НАТО. Туск відповів
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував заяву кандидата у президента Кароля Навроцького про можливість підписати документ про неприйняття України до НАТО. Свою думку польський прем'єр висловив у соцмережі.
"Перша та найважливіша вимога Путіна до України та Заходу – заборонити Україні вступати до НАТО. Навроцький щойно охоче підписався під цим постулатом. Наступним буде капітуляція та розчленування України. Він також підпишеться. Смертельно небезпечно для Польщі", – написав Туск.
Перед цим депутат "Конфедерації" Славомір Ментцен представив декларацію, яку має намір відправити на підпис Навроцькому та його опоненту на виборах Рафалу Тшасковському. Як повідомляє PAP, у документі є пункти про те, що не повинно бути нових податків, відряджання солдатів до України та згоди на вступ України до НАТО.
Навроцький у соцмережі заявив, що готовий підписати цю декларацію.
"Я приймаю запрошення і готовий підписати ці пропозиції. Решту обговоримо на вашому каналі. До швидкої зустрічі", – повідомив кандидат у президенти Польщі.
- 9 січня Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС та НАТО, Туск йому відповів. Пізніше в українському МЗС також прокоментували цю заяву та зазначили, що слова Навроцького викликали оплески у Кремлі.
- 2 травня Трамп зустрівся з Навроцьким у Білому домі та, за словами польського політика, побажав йому перемоги у виборах.
- 19 травня у Польщі підрахували 100% голосів першого туру президентських виборів. Проукраїнський Тшасковський обійшов Навроцького менш як на 2%.