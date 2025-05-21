Кандидат в президенты Польши готов пойти на требование РФ об Украине в НАТО. Туск ответил

По словам польского премьера, кандидат в президенты может подписаться и под "расчленением Украины"

Дональд Туск (Фото: VP)

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал заявление кандидата в президента Кароля Навроцкого о возможности подписать документ о не принятии Украины в НАТО. Свое мнение польский премьер выразил в соцсети.

"Первое и важнейшее требование Путина к Украине и Западу – запретить Украине вступать в НАТО. Навроцкий только что охотно подписался под этим постулатом. Следующим будет капитуляция и расчленение Украины. Он тоже подпишется. Смертельно опасно для Польши", – написал Туск.

Перед этим депутат "Конфедерации" Славомир Ментцен представил декларацию, которую намерен отправить на подпись Навроцкому и его оппоненту на выборах Рафалу Тшасковскому. Как сообщает PAP, в документе есть пункты о том, что не должно быть новых налогов, отправки солдат в Украину и согласия на вступление Украины в НАТО.

Навроцкий в соцсети заявил, что готов подписать эту декларацию.

"Я принимаю приглашение и готов подписать эти предложения. Остальное обсудим на вашем канале. До скорой встречи", – сообщил кандидат в президента Польши.