Кандидат в президенты Польши готов пойти на требование РФ об Украине в НАТО. Туск ответил
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал заявление кандидата в президента Кароля Навроцкого о возможности подписать документ о не принятии Украины в НАТО. Свое мнение польский премьер выразил в соцсети.
"Первое и важнейшее требование Путина к Украине и Западу – запретить Украине вступать в НАТО. Навроцкий только что охотно подписался под этим постулатом. Следующим будет капитуляция и расчленение Украины. Он тоже подпишется. Смертельно опасно для Польши", – написал Туск.
Перед этим депутат "Конфедерации" Славомир Ментцен представил декларацию, которую намерен отправить на подпись Навроцкому и его оппоненту на выборах Рафалу Тшасковскому. Как сообщает PAP, в документе есть пункты о том, что не должно быть новых налогов, отправки солдат в Украину и согласия на вступление Украины в НАТО.
Навроцкий в соцсети заявил, что готов подписать эту декларацию.
"Я принимаю приглашение и готов подписать эти предложения. Остальное обсудим на вашем канале. До скорой встречи", – сообщил кандидат в президента Польши.
- 9 января Навроцкий заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО, Туск ему ответил. Позже в украинском МИД также прокомментировали это заявление и отметили, что слова Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле.
- 2 мая Трамп встретился с Навроцким в Белом доме и, по словам польского политика, пожелал ему победы в выборах.
- 19 мая в Польше подсчитали 100% голосов первого тура президентских выборов. Проукраинский Тшасковский обошел Навроцкого менее чем на 2%.