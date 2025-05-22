Кандидат в президенты Польши считает идею об Украине в НАТО "бессмысленной"

Кароль Навроцкий ранее неоднократно отмечал, что не видит Украину ни в НАТО, ни в Евросоюзе

Кароль Навроцкий (Фото: ЕРА/PIOTR NOWAK)

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий считает, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО "бессмысленны". Об этом он заявил в интервью лидеру партии Конфедерация Славомиру Менцену.

"Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО бессмысленна и поставит альянс в прямой конфликт с Россией", – сказал Навроцкий.