Кандидат в президенты Польши считает идею об Украине в НАТО "бессмысленной"
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий считает, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО "бессмысленны". Об этом он заявил в интервью лидеру партии Конфедерация Славомиру Менцену.
"Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО бессмысленна и поставит альянс в прямой конфликт с Россией", – сказал Навроцкий.
Он отметил, что в целом поддерживает стремление Украины присоединиться к западному миру, но считает, что это может произойти только "спустя много лет" и только при идеальных обстоятельствах.
Кроме того, затрагивая разговоры о потенциальной отправке польских военных в Украину в рамках гарантий безопасности, Навроцкий подчеркнул, что не видит для этого никаких оснований.
- 9 января Навроцкий заявил, что не видит Украины в ЕС и НАТО, Туск ему ответил. Позже в украинском МИД также прокомментировали это заявление и отметили, что слова Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле.
- 2 мая Трамп встретился с Навроцким в Белом доме и, по словам польского политика, пожелал победы на выборах.
- 19 мая в Польше подсчитано 100% голосов первого тура президентских выборов. Проукраинский Тшасковский обошел Навроцкого менее чем на 2%.