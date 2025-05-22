Кандидат в президенты Польши считает идею об Украине в НАТО "бессмысленной"
Кароль Навроцкий (Фото: ЕРА/PIOTR NOWAK)

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий считает, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО "бессмысленны". Об этом он заявил в интервью лидеру партии Конфедерация Славомиру Менцену.

"Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО бессмысленна и поставит альянс в прямой конфликт с Россией", – сказал Навроцкий.

Он отметил, что в целом поддерживает стремление Украины присоединиться к западному миру, но считает, что это может произойти только "спустя много лет" и только при идеальных обстоятельствах.

Кроме того, затрагивая разговоры о потенциальной отправке польских военных в Украину в рамках гарантий безопасности, Навроцкий подчеркнул, что не видит для этого никаких оснований.

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