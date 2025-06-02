В Польше на выборах президента победил Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий (Фото: x.com/NawrockiKn)

В Польше на выборах президента с минимальным отрывом победил представитель партии Право и справедливость Кароль Навроцкий. Об этом сообщают Wyborcza и RMF24 после подсчета 100% голосов со всех избирательных участков.

Навроцкий получил 50,89%, или 10 606 628 голосов, а его соперник Рафал Тшасковский набрал 49,11%, или 10 237 177 голосов. Явка на избирательные участки составила 71,6 %.

В то же время среди поляков, голосующих за рубежом, вырвался в лидеры Тшасковский: 63,49% против 36,51 у Навроцкого. Внутри страны он одержал победу в 10 воеводствах преимущественно на западе и в центре страны. Но только в трех регионах у него было "явное преимущество": Поморское, Любушское и Западно-Поморское воеводства.

Известно, что Навроцкого выбрала молодежь: он победил в сетках 18-29 и 30-39 лет.

По состоянию на вечер 1 июня на выборах Польши лидировал Тшасковский. Разрыв в голосах был минимальный – 50,3% против 49,7% у Навроцкого.