На польских выборах лидирует проукраинский Тшасковский – экзитпол
Во втором туре президентских выборов Польши лидирует проукраинский мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом свидетельствует экзитпол Ipsos, проведённый для телеканалов TVN TVP и Polsat News, передает последний.
Согласно его данным, Тшасковский набирает 50,3%. Скандальный Кароль Навроцкий, высказывавшийся против Украины в НАТО и Евросоюзе, имеет 49,7%.
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Впрочем, окончательные результаты могут измениться, поскольку погрешность в этом экзитполе составляет +- 2%, отмечает Polsat.
"Это будет горячая избирательная ночь", – отмечает телеканал.
Официальные результаты голосования появятся позже.
- О том, кто из двух кандидатов обеспечит более постоянную поддержку Украины читайте в большом тексте LIGA.net.
- 19 мая после подсчета голосов первого тура выборов Тшасковский обошел Навроцкого менее чем на 2%.
- 22 мая Навроцкий заявлял, что считает идею об Украине в НАТО "бессмысленной". 23 мая посол Украины в Варшаве назвал неприемлемым обещание Навроцкого препятствовать членству Киева в НАТО, а Туск – государственным предательством.
- Аналитики считают, что для Украины выгодным и перспективным вариантом будет победа Тшасковского, чем Навроцкого.