На польских выборах лидирует проукраинский Тшасковский – экзитпол

Малгожата и Рафал Тшасковски на избирательном участке в Варшаве (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Во втором туре президентских выборов Польши лидирует проукраинский мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом свидетельствует экзитпол Ipsos, проведённый для телеканалов TVN TVP и Polsat News, передает последний.

Согласно его данным, Тшасковский набирает 50,3%. Скандальный Кароль Навроцкий, высказывавшийся против Украины в НАТО и Евросоюзе, имеет 49,7%.

Впрочем, окончательные результаты могут измениться, поскольку погрешность в этом экзитполе составляет +- 2%, отмечает Polsat.

"Это будет горячая избирательная ночь", – отмечает телеканал.

Официальные результаты голосования появятся позже.