Победа Тшасковского на выборах в Польше лучше для Украины, чем Навроцого – аналитики

Однако аналитики считают, что при любом из кандидатов критически помощь Украине не изменится

Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский (Фото: TVP)

Аналитики считают, что для Украины более выгодным и перспективным вариантом станет победа на выборах президента Польши Рафала Тшасковского, чем Кароля Навроцкого. Как они рассказали в комментарии LIGA.net для текста о выборах, это будет способствовать более стабильной поддержке интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Во время предвыборной кампании все польские политики активно использовали антиукраинскую риторику, пытаясь заручиться поддержкой избирателей с националистическими взглядами. Однако, как отметил польский публицист Марек Козубель, кандидат Навроцкий особенно сосредоточился на позиционировании Украины как "враждебного государства" не из-за пророссийских взглядов, а из-за конъюнктурных интересов.

"Для польских политиков привычно атаковать страну, которая для них выглядит слабее. У россиян ядерное оружие, так что стоит сидеть тихо. Если бы ситуация напоминала 2022 год, когда ВСУ шли вперед – позиция Навроцкого была бы противоположна", – считает Козубель.

С победой Тшасковского ситуация будет лучше для отношений с Польшей и поддержки интеграции Украины в ЕС и НАТО, считает основатель и руководитель центра исследований "Польша – Украина" Дариуш Матерняк. По его словам, если президент и правительство будут представлять одну партию, зарубежная политика Польши будет более слаженной.

Однако, по убеждению аналитиков, помощь Киеву со стороны Варшавы кардинально не изменится, кто бы ни победил. Оба лагеря согласны, что Польша должна поддерживать Украину, а самой большой угрозой для Варшавы является Россия.

"Поэтому я не ожидаю в случае его победы больших изменений в политике Варшавы по Киеву. Ожидаю продолжения нынешнего курса", – сказал Матерняк.

Нардеп от Евросолидарности и сопредседатель группы по связям с Польшей в Верховной Раде Николай Княжицкий также рассказал LIGA.net, что больших изменений в польско-украинских отношениях после выборов не произойдет. В случае победы Навроцкого поддержка может быть не такой активной, но все равно будет продолжаться.

"Катастрофы не будет, потому что правительство Туска поддерживает Украину", – сказал Княжицкий.

Однако поддержка может снизиться, если польские политики увидят, что украинцы проигрывают войну.

"Поляки уважают сильных. Это объясняет, почему Украине активно помогали в 2022 году – из-за побед ВСУ. Потому что видели, что страшная российская армия, которой пугали, проигрывает. Всем хочется приобщиться к славной победе", – резюмировал Козубель.