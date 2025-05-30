Перемога Тшасковського на виборах у Польщі краща для України, ніж Навроцього – аналітики

Однак аналітики вважають, що з будь-якого з кандидатів критично допомога Україні не зміниться

Кароль Навроцький та Рафал Тшасковський (Фото: TVP)

Аналітики вважають, що для України більш вигідним і перспективним варіантом буде перемога на виборах президента Польщі Рафала Тшасковського, аніж Кароля Навроцького. Як вони розповіли в коментарі LIGA.net для тексту щодо виборів, це сприятиме стабільнішій підтримці інтеграції України в Євросоюз і НАТО.

Зазначається, що під час передвиборчої кампанії всі польські політики активно використовували антиукраїнську риторику, намагаючись заручитися підтримкою виборців з націоналістичними поглядами. Однак, як зазначив польський публіцист Марек Козубель, кандидат Навроцький особливо зосередився на позиціюванні України як "ворожої держави" не через проросійські погляди, а через кон’юнктурні інтереси.

"Для польських політиків звично атакувати країну, яка для них виглядає слабшою. У росіян ядерна зброя, тож варто сидіти тихо. Якби ситуація нагадувала 2022 рік, коли ЗСУ йшли вперед – позиція Навроцького була б протилежною", – вважає Козубель.

З перемогою Тшасковського ситуація буде кращою для відносин з Польщею та підтримки інтеграції України в ЄС і НАТО, вважає засновник і керівник центру досліджень "Польща – Україна" Даріуш Матерняк. За його словами, якщо президент та уряд представлятимуть одну партію, закордонна політика Польщі буде більш злагодженою.

Однак, на переконання аналітиків, допомога Києву з боку Варшави кардинально не зміниться, хто б не переміг. Обидва табори згодні, що Польща має підтримувати Україну, а найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

"Тому я не очікую у разі його перемоги великих змін у політиці Варшави щодо Києва. Очікую продовження теперішнього курсу", – сказав Матерняк.

Нардеп від Євросолідарності та співголова групи зі зв’язків із Польщею у Верховній Раді Микола Княжицький також розповів LIGA.net, що великих змін у польсько-українських відносинах після виборів не відбудеться. В разі перемоги Навроцького підтримка може бути не на стільки активною, але все одно триватиме.

"Катастрофи не буде, бо уряд Туска підтримує Україну", – сказав Княжицький.

Однак підтримка може знизитися, якщо польські політики бачитимуть, що українці програють війну.

"Поляки поважають сильних. Це пояснює, чому Україні активно допомагали у 2022-му – через перемоги ЗСУ. Бо бачили, що страшна російська армія, якою лякали, програє. Усім хочеться долучитися до славної перемоги", – резюмував Козубель.