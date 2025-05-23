Боднар прокоментував обіцянку кандидата в президенти Польщі перешкоджати членству України в НАТО

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Посол України у Варшаві Василь Боднар вважає неприйнятною обіцянку кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького перешкоджати членству Києва в НАТО. Таку думку український дипломат висловив в ефірі RMF FM.

Боднар, коментуючи президентські вибори в Польщі, заявив, що це виключно питання поляків. За його словами, українці поважатимуть будь-який результат.

"Ми будемо співпрацювати з будь-яким кандидатом, який переможе на виборах, заради блага двосторонніх відносин", – заявив посол України в Польщі.

У нього також запитали про декларацію, підписану напередодні Навроцьким, в якій він зобов'язався, що як президент Польщі не прийме акт ратифікації вступу України в НАТО.

"Мені здається, що польська державна мета – інтеграція України в НАТО, оскільки це підвищує безпеку Польщі, бо східний кордон буде більш захищеним. Рішення про заборону або обмеження будь-яких прав України є неприйнятним, оскільки це є основоположним питанням існування України", – наголосив дипломат.

Він додав, що сьогодні Україна також воює зброєю з Європи, зокрема з Польщі, і він не розуміє вимог, що підривають право України на інтеграцію в Альянс.

На думку українського посла, вступ України в НАТО "це питання вже для двосторонніх переговорів".

"Адже політика є політика, а двосторонні відносини, звичайно ж, формуються інтересами держав. У нас тут спільні інтереси у сфері безпеки, і я думаю, що після виборів у нас буде можливість безпосередньо поговорити про те, як той чи інший кандидат бачить те або інше питання", – резюмував він.