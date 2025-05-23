Туск назвав заперечення кандидатом Навроцьким вступу України в НАТО "державною зрадою"
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що заперечення кандидатом у президенти Польщі Каролем Навроцьким можливості вступу України в НАТО є "державною зрадою", адже Україна в Альянсі є частиною фундаментальної безпеки Польщі, передає TVN24.
Глава уряду знову розкритикував заяву Навроцького про те, що у разі його обрання президентом Польща не ратифікує вступ України до НАТО.
"Кандидат у президенти Польщі, який каже, що Польща ніколи не погодиться на Україну в НАТО… Для цього немає кращого терміна, ніж державна зрада", – сказав він.
Туск наголосив, що Навроцький "викидає у смітник одне з найважливіших позитивних рішень Леха Качинського, яке є фундаментальним з погляду безпеки Польщі".
"Було небагато випадків, коли вдавалося досягти повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським і мною, коли я був прем’єр-міністром. Але щодо питання України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО, була повна згода", – заявив Туск.
Глава уряду вважає, що заява Навроцького є "одним з найбільших скандалів президентської кампанії"
"Останнє, що має робити Польща, це виконувати або підтримувати вимоги Путіна", – сказав він.
Згідно з останніми опитуваннями, кандидати у президенти Польщі, мер Варшави Рафал Тшасковський і директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, мають однакову підтримку серед виборців. Кожен з них набрав 47% голосів.
- 9 січня Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО, Туск йому відповів. Пізніше в українському МЗС також прокоментували цю заяву й зазначили, що слова Навроцького викликали оплески у Кремлі.
- 2 травня Трамп зустрівся з Навроцьким у Білому домі та, за словами польського політика, побажав йому перемоги у виборах.
- 19 травня у Польщі підрахували 100% голосів першого туру президентських виборів. Проукраїнський Тшасковський обійшов Навроцького менш як на 2%.