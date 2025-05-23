Туск назвав заперечення кандидатом Навроцьким вступу України в НАТО "державною зрадою"

Глава уряду також заявив, що "це один із найбільших скандалів президентської кампанії"

Дональд Туск (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що заперечення кандидатом у президенти Польщі Каролем Навроцьким можливості вступу України в НАТО є "державною зрадою", адже Україна в Альянсі є частиною фундаментальної безпеки Польщі, передає TVN24.

Глава уряду знову розкритикував заяву Навроцького про те, що у разі його обрання президентом Польща не ратифікує вступ України до НАТО.

"Кандидат у президенти Польщі, який каже, що Польща ніколи не погодиться на Україну в НАТО… Для цього немає кращого терміна, ніж державна зрада", – сказав він.

Туск наголосив, що Навроцький "викидає у смітник одне з найважливіших позитивних рішень Леха Качинського, яке є фундаментальним з погляду безпеки Польщі".

"Було небагато випадків, коли вдавалося досягти повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським і мною, коли я був прем’єр-міністром. Але щодо питання України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО, була повна згода", – заявив Туск.

Глава уряду вважає, що заява Навроцького є "одним з найбільших скандалів президентської кампанії"

"Останнє, що має робити Польща, це виконувати або підтримувати вимоги Путіна", – сказав він.

Згідно з останніми опитуваннями, кандидати у президенти Польщі, мер Варшави Рафал Тшасковський і директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, мають однакову підтримку серед виборців. Кожен з них набрав 47% голосів.