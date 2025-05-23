Туск назвал отрицание Навроцким вступления Украины в НАТО "государственной изменой"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что отрицание кандидатом в президенты Польши Каролем Навроцким возможности вступления Украины в НАТО является "государственной изменой", ведь Украина в Альянсе является частью фундаментальной безопасности Польши, передает TVN24.
Глава правительства вновь подверг критике заявление Навроцкого о том, что в случае его избрания президентом Польша не ратифицирует вступление Украины в НАТО.
"Кандидат в президенты Польши, который говорит, что Польша никогда не согласится на Украину в НАТО… Для этого нет лучшего термина, чем государственная измена", – сказал он.
Туск подчеркнул, что Навроцкий "выбрасывает на помойку одно из важнейших положительных решений Леха Качиньского, являющегося фундаментальным с точки зрения безопасности Польши".
"Было немного случаев, когда удавалось достичь полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром. Но относительно вопроса Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО было полное согласие", – заявил Туск.
Глава правительства считает, что заявление Навроцкого является "одним из самых больших скандалов президентской кампании"
"Последнее, что должна делать Польша, это выполнять или поддерживать требования Путина", – сказал он.
Согласно последним опросам, кандидаты в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий получили одинаковую поддержку среди избирателей. Каждый из них набрал 47% голосов.
- 9 января Навроцкий заявил, что не видит Украины в ЕС и НАТО, Туск ему ответил. Позже в украинском МИДе также прокомментировали это заявление и отметили, что слова Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле.
- 2 мая Трамп встретился с Навроцким в Белом доме и, по словам польского политика, пожелал победы на выборах.
- 19 мая в Польше подсчитано 100% голосов первого тура президентских выборов. Проукраинский Тшасковский обошел Навроцкого менее чем на 2%.