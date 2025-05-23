Туск назвал отрицание Навроцким вступления Украины в НАТО "государственной изменой"

Глава правительства также заявил, что "это один из самых больших скандалов президентской кампании"

Дональд Туск (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что отрицание кандидатом в президенты Польши Каролем Навроцким возможности вступления Украины в НАТО является "государственной изменой", ведь Украина в Альянсе является частью фундаментальной безопасности Польши, передает TVN24.

Глава правительства вновь подверг критике заявление Навроцкого о том, что в случае его избрания президентом Польша не ратифицирует вступление Украины в НАТО.

"Кандидат в президенты Польши, который говорит, что Польша никогда не согласится на Украину в НАТО… Для этого нет лучшего термина, чем государственная измена", – сказал он.

Туск подчеркнул, что Навроцкий "выбрасывает на помойку одно из важнейших положительных решений Леха Качиньского, являющегося фундаментальным с точки зрения безопасности Польши".

"Было немного случаев, когда удавалось достичь полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром. Но относительно вопроса Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО было полное согласие", – заявил Туск.

Глава правительства считает, что заявление Навроцкого является "одним из самых больших скандалов президентской кампании"

"Последнее, что должна делать Польша, это выполнять или поддерживать требования Путина", – сказал он.

Согласно последним опросам, кандидаты в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий получили одинаковую поддержку среди избирателей. Каждый из них набрал 47% голосов.