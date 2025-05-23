Боднар прокомментировал обещание кандидата в президенты Польши не пускать Украину в НАТО
Посол Украины в Варшаве Василий Боднар считает неприемлемым обещание кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого препятствовать членству Киева в НАТО. Такое мнение украинский дипломат высказал в эфире RMF FM.
Боднар, комментируя президентские выборы в Польше, заявил, что это исключительно вопрос поляков. По его словам, украинцы будут уважать любой результат.
"Мы будем сотрудничать с любым кандидатом, который победит на выборах, ради блага двусторонних отношений", – заявил посол Украины в Польше.
У него также спросили о декларации, подписанной накануне Навроцким, в которой он обязался, что в качестве президента Польши не примет акт ратификации вступления Украины в НАТО.
"Мне кажется, что польская государственная цель – интеграция Украины в НАТО, поскольку это повышает безопасность Польши, поскольку восточная граница будет более защищенной. Решение о запрете или ограничении любых прав Украины является неприемлемым, поскольку это является основополагающим вопросом существования Украины", – подчеркнул дипломат.
Он добавил, что сегодня Украина также воюет оружием из Европы, в частности из Польши, и он не понимает требований, подрывающих право Украины на интеграцию в Альянс.
По мнению украинского посла, вступление Украины в НАТО "это вопрос уже для двусторонних переговоров".
"Ведь политика политикой, а двусторонние отношения, конечно же, формируются интересами государств. У нас здесь общие интересы в сфере безопасности, и я думаю, что после выборов у нас будет возможность напрямую поговорить о том, как тот или иной кандидат видит тот или иной вопрос", – резюмировал он.
- 9 января 2025 года Навроцкий заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. Впоследствии в украинском МИД прокомментировали это заявление и отметили, что слова Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле.
- 2 мая Трамп встретился с Навроцким в Белом доме и, по словам польского политика, пожелал победы в выборах.
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