На польських виборах лідирує проукраїнський Тшасковський – екзитпол

Малгожата та Рафал Тшасковські на виборчій дільниці у Варшаві (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

У другому турі президентських виборів Польщі лідирує проукраїнський мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це свідчить екзитпол Ipsos, проведений для телеканалів TVN TVP і Polsat News, передає останній.

Згідно з його даними, Тшасковський набирає 50,3%. Скандальний Кароль Навроцький, що висловлювався проти України в НАТО та Євросоюзі, має 49,7%.

Утім, остаточні результати ще можуть змінитися, оскільки похибка в цьому екзитполі становить +- 2%, зазначає Polsat.

"Це буде гаряча виборча ніч", – зауважує телеканал.

Офіційні результати голосування з'являться пізніше.