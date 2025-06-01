На польських виборах лідирує проукраїнський Тшасковський – екзитпол
У другому турі президентських виборів Польщі лідирує проукраїнський мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це свідчить екзитпол Ipsos, проведений для телеканалів TVN TVP і Polsat News, передає останній.
Згідно з його даними, Тшасковський набирає 50,3%. Скандальний Кароль Навроцький, що висловлювався проти України в НАТО та Євросоюзі, має 49,7%.
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Утім, остаточні результати ще можуть змінитися, оскільки похибка в цьому екзитполі становить +- 2%, зазначає Polsat.
"Це буде гаряча виборча ніч", – зауважує телеканал.
Офіційні результати голосування з'являться пізніше.
- Про те, хто з двох кандидатів забезпечить більш сталу підтримку України читайте у великому тексті LIGA.net.
- 19 травня після підрахунку голосів першого туру виборів Тшасковський обійшов Навроцького менш ніж на 2%.
- 22 травня Навроцький заявляв, що вважає ідею про Україну в НАТО "безглуздою". 23 травня посол України у Варшаві назвав неприйнятною обіцянку Навроцького перешкоджати членству Києва в НАТО, а Туск – державною зрадою.
- Аналітики вважають, що для України більш вигідним і перспективним варіантом буде перемога Тшасковського, аніж Навроцького.