Тшасковський визнав поразку на президентських виборах у Польщі й привітав Навроцького

Рафал Тшасковський стверджує, що боровся за те, щоб побудувати сильну, безпечну, чесну та чуйну Польщу

Рафал Тшасковський (Фото: Andrzej Jackowski/EPA)

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський прокоментував свою поразку на виборах, а також привітав свого опонента Кароля Навроцького із перемогою. Допис відповідного змісту він опублікував у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Тшасковський подякував виборцям "за кожен голос".

"Я боровся за те, щоб ми разом побудували сильну, безпечну, чесну та чуйну Польщу. Сучасна Польща, де кожен зможе реалізувати свої цілі та прагнення. Дякую всім, хто проголосував за таку Польщу", – написав політик.

Він також подякував всім, хто ходив на передвиборчі мітинги, "за всі спільні фотографії, рукостискання, вигуки підтримки, за кожен вивішений банер, за кожен плакат".

"Дякую, що повірили в мене і проголосували за мене в неділю. Шкода, що мені не вдалося переконати більшість громадян у моєму баченні Польщі. Мені шкода, що ми не перемогли разом", – продовжив Тшасковський.

Також він привітав свого опонента Навроцького з перемогою.

"Ця перемога – зобов'язання, особливо за таких скрутних часів. Особливо за такого близького результату. Будь ласка, пам'ятайте про це", – наголосив Тшасковський.