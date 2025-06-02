Тшасковский признал поражение на президентских выборах в Польше и поздравил Навроцкого

Рафал Тшасковский утверждает, что боролся за то, чтобы построить сильную, безопасную, честную и отзывчивую Польшу

Рафал Тшасковский (Фото: Andrzej Jackowski/EPA)

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский прокомментировал свое поражение на выборах, а также поздравил своего оппонента Кароля Навроцкого с победой. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Тшасковский поблагодарил избирателей "за каждый голос".

"Я боролся за то, чтобы мы вместе построили сильную, безопасную, честную и отзывчивую Польшу. Современная Польша, где каждый сможет реализовать свои цели и стремления. Спасибо всем, кто проголосовал за такую Польшу", – написал политик.

Он также поблагодарил всех, кто ходил на предвыборные митинги, "за все общие фотографии, рукопожатия, возгласы поддержки, за каждый вывешенный баннер, за каждый плакат".

"Благодарю, что поверили в меня и проголосовали за меня в воскресенье. Жаль, что мне не удалось убедить большинство граждан в моем видении Польши. Мне жаль, что мы не победили вместе", – продолжил Тшасковский.

Также он поздравил своего оппонента Навроцкого с победой.

"Эта победа – обязательства, особенно в такие трудные времена. Особенно при столь близком результате. Пожалуйста, помните об этом", – подчеркнул Тшасковский.