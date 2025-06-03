Навроцкий позитивно настроен на отношения с Украиной

Кароль Навроцкий (Фото: ЕРА/MARCIN OBARA)

Новый президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной, основанного на взаимном уважении и понимании. Так он отреагировал на приветствие от украинского коллеги Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Уважаемый Владимир Зеленский, спасибо за сообщение. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании", – говорится в сообщении Навроцкого.

Польский президент выразил мнение, что для такого партнерства необходим не только конструктивный диалог, но и "решение исторических вопросов, давно нуждающихся в решении".

"Польша является самым сильным союзником Украины в борьбе против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше нас, и я надеюсь, что мы продолжим сотрудничать ради общего блага для урегулирования решенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего вместе", – подытожил Навроцкий.