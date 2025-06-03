В Польше рассказали, когда Навроцкий сменит Дуду

Кароль Навроцкий (Фото: EPA)

Обжалование результатов выборов будет возможно до 16 июня, а 2 июля будет последним днем, когда Верховный суд вынесет решение о действительности выборов. Согласно Избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа. Об этом сообщает PAP.

Официальные результаты президентских выборов, на которых победил кандидат Кароль Навроцкий были объявлены Национальной избирательной комиссией в понедельник, 2 июня. С этой даты у избирателей 14 дней, чтобы подать протесты против президентских выборов в Верховный Суд, то есть до 16 июня.

Содержание протеста может также включать обстоятельства, касающиеся первого тура президентских выборов, состоявшегося 18 мая.

После рассмотрения всех протестов по выборам, на основе отчета о выборах, поданного Национальной избирательной комиссией, Верховный Суд принимает решение о действительности президентских выборов – он должен сделать это в течение 30 дней с момента оглашения результатов выборов общественности, то есть до 2 июля.

Согласно конституции Польши, президентский срок длится пять лет. Действующий президент Анджей Дуда начал свой второй срок 6 августа 2020 года, то есть будет занимать должность до 6 августа 2025 года.

Согласно Избирательному кодексу, новоизбранный президент приносит присягу перед Национальным собранием – объединенными палатами Сейма и Сената – в последний день полномочий президента, который уходит с должности, то есть 6 августа.