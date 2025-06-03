У Польщі розповили, коли Навроцький змінить Дуду

Інавгурація нового президента відбудеться після розгляду всіх скарг та закінчення повноважень попереднього глави держави

Кароль Навроцький (Фото: EPA)

Оскарження результатів виборів буде можливим до 16 червня, а 2 липня буде останнім днем, коли Верховний суд винесе рішення щодо дійсності виборів. Згідно з Виборчим кодексом, новий президент Польщі Кароль Навроцький має вступити на посаду 6 серпня. Про це повідомляє PAP.

Офіційні результати президентських виборів, на яких переміг кандидат Кароль Навроцький, були оголошені Національною виборчою комісією у понеділок, 2 червня. З цієї дати виборці мають 14 днів, щоб подати протести проти президентських виборів до Верховного Суду, тобто до 16 червня.

Зміст протесту може також включати обставини, що стосуються першого туру президентських виборів, який відбувся 18 травня.

Після розгляду всіх протестів щодо виборів, на основі звіту про вибори, поданого Національною виборчою комісією, Верховний Суд ухвалює рішення про дійсність президентських виборів – він повинен зробити це протягом 30 днів з моменту оголошення результатів виборів громадськості, тобто до 2 липня.

Згідно з конституцією Польщі, президентський термін триває п'ять років. Чинний президент Анджей Дуда розпочав свій другий термін 6 серпня 2020 року, тобто він обійматиме посаду до 6 серпня 2025 року.

Згідно з Виборчим кодексом, новообраний президент складає присягу перед Національними зборами – об'єднаними палатами Сейму та Сенату – в останній день повноважень президента, що йде з посади, тобто 6 серпня.