Дуда будет говорить с Навроцким по поводу членства Украины в Евросоюзе и НАТО

Дуда надеется, что Навроцкий внимательно рассмотрит международную ситуацию и отношения между Польшей и Украиной

Анджей Дуда (Фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Действующий президент Польши Анджей Дуда будет разговаривать с новоизбранным лидером страны Каролем Навроцким по поводу поддержки членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Об этом Дуда сообщил в интервью литовскому вещателю LRT.

У него спросили, изменятся ли польско-украинские отношения, учитывая, что Навроцкий не поддерживает членство Киева в НАТО и ЕС.

"Я еще поговорю с ним на эту тему. Как вы знаете, у меня другое мнение, но оно вытекает из моего президентского опыта, то есть почти 10 лет, в течение которых я занимал пост президента Польши, из всех знаний, накопленных мной за эти годы, и я, безусловно, захочу поделиться ими хотя бы частично, говоря с новоизбранным президентом", – сказал Дуда.

Он выразил надежду, что Навроцкий внимательно рассмотрит международную ситуацию и отношения между Польшей и Украиной.

"Потому что, как мы говорим в Польше, немного получается так, что мнение зависит от места сиденья. Кресло президента Польши – специфическое место, и из этого кресла мир выглядит несколько иначе", – подчеркнул польский лидер.