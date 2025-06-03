Дуда будет говорить с Навроцким по поводу членства Украины в Евросоюзе и НАТО
Действующий президент Польши Анджей Дуда будет разговаривать с новоизбранным лидером страны Каролем Навроцким по поводу поддержки членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Об этом Дуда сообщил в интервью литовскому вещателю LRT.
У него спросили, изменятся ли польско-украинские отношения, учитывая, что Навроцкий не поддерживает членство Киева в НАТО и ЕС.
"Я еще поговорю с ним на эту тему. Как вы знаете, у меня другое мнение, но оно вытекает из моего президентского опыта, то есть почти 10 лет, в течение которых я занимал пост президента Польши, из всех знаний, накопленных мной за эти годы, и я, безусловно, захочу поделиться ими хотя бы частично, говоря с новоизбранным президентом", – сказал Дуда.
Он выразил надежду, что Навроцкий внимательно рассмотрит международную ситуацию и отношения между Польшей и Украиной.
"Потому что, как мы говорим в Польше, немного получается так, что мнение зависит от места сиденья. Кресло президента Польши – специфическое место, и из этого кресла мир выглядит несколько иначе", – подчеркнул польский лидер.
- 9 января 2025 года Навроцкий заявил, что не видит Украины в ЕС и НАТО. Впоследствии в украинском МИД прокомментировали это заявление и отметили, что слова Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле.
- 1 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. Экзитполы утверждали, что лидирует проукраинский мэр Варшавы Тшасковский.
- На утро 2 июня на выборах президента Польши с минимальным отрывом победил Навроцкий.
- Тшасковский признал поражение на выборах и поздравил оппонента с победой.
- Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.