Дуда посетит Украину до окончания своей каденции

Дуда заверил в своей последовательной поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: ОП)

В понедельник, 2 июня, президент Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. Он пообещал посетить Украину до окончания своей каденции после 10 лет пребывания в должности. Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский поздравил Польшу с президентскими выборами и Кароля Навроцкого – с победой на них. Он отметил, что продление помощи со стороны Польши важно не только для Украины, но и для всей Европы.

Дуда заверил в своей последовательной поддержке членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

"Вы наш друг с самого начала, еще до начала полномасштабной войны. Спасибо, что могу рассчитывать на нашу дружбу. Спасибо польскому народу за поддержку", – сказал Зеленский.

Стороны обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу и важность давления на Россию для достижения справедливого и продолжительного мира. Лидеры имеют одинаковую позицию: важно увеличивать совместное давление США, Европы и других стран мира на Россию и продолжать поиск решений, которые помогут остановить ее.

Зеленский также пригласил Дуду посетить Украину. Президент Польши подтвердил, что совершит визит до окончания своей каденции.

В воскресенье, 1 июня, в Польше прошел второй тур президентских выборов. Экзитполы утверждали, что лидирует проукраинский мэр Варшавы Тшасковский.

По состоянию на утро 2 июня на выборах президента Польши с минимальным отрывом победил представитель партии "Право и справедливость" Навроцкий.