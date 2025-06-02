Дуда відвідає Україну до закінчення своєї каденції

Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС та НАТО

Володимир Зеленський та Анджей Дуда (Фото: ОП)

У понеділок, 2 червня, президент Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса провів зустріч з польським колегою Анджеєм Дудою. Він пообіцяв відвідати Україну до закінчення своєї каденції після 10 років перебування на посаді. Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них. Він зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.

Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в Європейському Союзі та НАТО.

"Ви наш друг від самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народові за підтримку", – сказав Зеленський.

Сторони обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на Росію для досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери мають однакову позицію: важливо збільшувати спільний тиск США, Європи та інших країн світу на Росію й продовжувати пошук рішень, які допоможуть її зупинити.

Зеленський також запросив Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції.

У неділю, 1 червня, у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Екзитполи стверджували, що лідирує проукраїнський мер Варшави Тшасковський.

Станом на ранок 2 червня на виборах президента Польщі з мінімальним відривом переміг представник партії "Право та справедливість" Навроцький.