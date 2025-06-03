Дуда говоритиме із Навроцьким щодо членства України в Євросоюзі та НАТО

Анджей Дуда (Фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Чинний президент Польщі Анджей Дуда розмовлятиме з новообраним лідером країни Каролем Навроцьким щодо підтримки членства України в Європейському Союзі та НАТО. Про це Дуда повідомив у інтерв’ю литовському мовнику LRT.

У нього запитали, чи зміняться польсько-українські відносини з огляду на те, що Навроцький не підтримує членство Києва в НАТО та ЄС.

"Я ще поговорю з ним на цю тему. Як ви знаєте, у мене інша думка, але вона випливає з мого президентського досвіду, тобто майже 10 років, протягом яких я обіймав посаду президента Польщі, з усіх знань, які я накопичив за ці роки, і я, безумовно, захочу поділитися ними хоча б частково, розмовляючи з новообраним президентом", – сказав Дуда.

Він висловив сподівання, що Навроцький уважно розгляне міжнародну ситуацію та відносини між Польщею й Україною.

"Бо, як ми кажемо в Польщі, трохи є так, що думка залежить від місця сидіння. Крісло президента Польщі є специфічним місцем, і з цього крісла світ виглядає трохи інакше", – наголосив польський лідер.