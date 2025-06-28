Зеленський нагородив президента Польщі найвищою відзнакою України

Президент Польщі брав участь в урочистостях до Дня Конституції України

Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Фото: KPRP)

Президент Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Зазначається, що польський президент отримав нагороду за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, а також за підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Дуда був присутній на церемонії нагородження та разом із президентом та його дружиною Оленою Зеленською вшанував памʼять українських захисників і захисниць, чиї життя забрала російська агресія.

Орден Свободи – це державна нагорода, якою відзначають громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності країни, консолідації суспільства, розвитку демократії та реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини.

Це найвищий орден України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства.