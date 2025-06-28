Зеленський нагородив президента Польщі найвищою відзнакою України
Президент Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Зазначається, що польський президент отримав нагороду за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, а також за підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Дуда був присутній на церемонії нагородження та разом із президентом та його дружиною Оленою Зеленською вшанував памʼять українських захисників і захисниць, чиї життя забрала російська агресія.
Орден Свободи – це державна нагорода, якою відзначають громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності країни, консолідації суспільства, розвитку демократії та реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини.
Це найвищий орден України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства.
- 2 червня в Офісі президента повідомили, що Дуда планує відвідати Україну до завершення 10-річної каденції на посту президента.
- 28 червня президент Польщі прибув до Києва, де його зустрів голова МЗС Андрій Сибіга. Він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та візьме участь у святкування Дня Конституції України.