До Києва прибув президент Польщі Дуда – фото

Президент Польщі прибув до Києва та святкуватиме День Конституції

Анджей Дуда та Андрій Сибіга (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Ще чинний президент Польщі Анджей Дуда у День Конституції України прибув до Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Голова МЗС зустрів польського президента 28 червня на Центральному вокзалі Києва. Він зазначив, що Дуда був поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії Росії.

Зазначається, що лідер Польщі візьме участь в урочистих заходах до державного свята.

"Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність з Україною. Наш гість святкуватиме з нами День Конституції України та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським", – зазначив Сибіга.