В Киев прибыл президент Польши Дуда – фото
Еще действующий президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев в День Конституции Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Глава МИД встретил польского президента 28 июня на Центральном вокзале Киева. Он отметил, что Дуда был рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной агрессии России.
Отмечается, что лидер Польши примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных государственному празднику.
"Мы благодарны ему и всем полякам, которые проявили настоящую солидарность с Украиной. Наш гость будет праздновать с нами День Конституции Украины и встретится с президентом Владимиром Зеленским", – отметил Сибига.
- 2 июня в офисе президента сообщили, что Дуда планирует посетить Украину до завершения своего 10-летнего срока на посту президента.
- Новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа. 2 июля – последний день, когда Верховный суд вынесет решение о действительности выборов.