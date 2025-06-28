В Киев прибыл президент Польши Дуда – фото

Президент Польши прибыл в Киев и будет отмечать День Конституции

Анджей Дуда и Андрей Сибига (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Еще действующий президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев в День Конституции Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава МИД встретил польского президента 28 июня на Центральном вокзале Киева. Он отметил, что Дуда был рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной агрессии России.

Отмечается, что лидер Польши примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных государственному празднику.

"Мы благодарны ему и всем полякам, которые проявили настоящую солидарность с Украиной. Наш гость будет праздновать с нами День Конституции Украины и встретится с президентом Владимиром Зеленским", – отметил Сибига.