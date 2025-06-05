Волинська трагедія. Офіційний Київ критикує новий День пам'яті в Польщі

Україна нагадала, що у двох країн є спільний ворог – Росія

Будівля МЗС України (Фото: Depositphotos)

Міністерство закордонних справ назвало таким, що "йде врозріз із духом добросусідських відносин" між Києвом та Варшавою, рішення польського Сейму про встановлення 11 липня Дня пам’яті жертв так званого геноциду, вчиненого Організацією українських націоналістів і Українською повстанською армією на східних територіях Другої Польської Республіки (Волинської трагедії).

"Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн", – йдеться у повідомленні українського МЗС щодо рішення, яке Сейм Польщі ухвалив 4 червня.

За словами відомства, Україна послідовно виступає за наукове та неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії двох країн: "Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки".

Офіційний Київ закликав Варшаву утриматися від кроків, які можуть призвести до "зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею".

Водночас в МЗС зауважили, що "попри упередженість і політичний контекст" нової ухвали Сейму, Україна продовжить дотримуватись курсу з проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території двох держав: "Вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому".

Також Київ вкотре нагадав, що "не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям – серед поляків", оскільки у них є спільний ворог – Росія.

"Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх", – підсумували у дипломатичному відомстві.