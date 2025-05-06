У Польщі назвали ексгумацію у Пужниках "проривом" у відносинах двох країн

Україна надала ще декілька дозволів на пошукові роботи польських жертв Волинської трагедії та сталінських репресій

Колишнє село Пужники (Фото: VLADYSLAV MUSIIENKO/EPA)

Проведення перших за багато років ексгумаційних робіт для ідентифікації жертв Волинської трагедії у Пужниках на Тернопільщині є "проривом" в українсько-польських відносинах. Таку думку висловив депутат парламенту Польщі Павел Коваль, передає Dzieje.pl.

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За словами Коваля, який також очолює польсько-українську робочу групу з історичного діалогу та є уповноваженим уряду Польщі з відбудови України, завдяки переговорам "після десятиліть глухого кута" українська та польська сторони знайшли спільну мову.

"Нам вдалося знайти рішення, за яким кожен поляк, кожен українець, який хоче знайти, поховати та вшанувати своїх близьких, матиме прямий шлях для цього, адміністративний шлях. Я вважаю, що це значна подія, тому я використовую термін: "прорив", – сказав Коваль.

Він повідомив, що Україна вже видала ще кілька дозволів на ексгумацію або пошукові роботи польських жертв сталінських репресій та Волинської трагедії.

Коваль додав, що роботи в Пужниках проводяться на високому рівні як із погляду захисту з української сторони, так і комунікації.

"Усе це вимагає прозорості, але також певної делікатності. Я думаю, що так і має бути", – сказав він.