Ексгумація жертв Волинської трагедії у Пужниках: дослідники почали вилучення останків

Ексгумація (Фото: Vladyslav Musiienko/EPA)

Дослідницька група, яка проводить ексгумацію жертв Волинської трагедії на місці колишнього села Пужники в Тернопільській області, почала вилучення останків. Про це йдеться у заяві Міністерства культури й національної спадщини Польщі, Фонду "Свобода і демократія", Поморського медичного університету та Інституту національної пам'яті, передає медіа PAP.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У повідомленні зазначається, що в Пужниках "завершено очищення та забезпечення території, а також встановлення дослідницької інфраструктури".

Дослідницька група визначила масштаби та розміри могили. Її верхній шар був розкритий і ретельно очищений.

"Група розпочала вилучення останків. Усі без винятку останки пройдуть процедуру ідентифікації. Генетична експертиза дозволяє отримати ДНК незалежно від віку жертви – навіть дітей. Під час роботи також будуть збережені особисті речі, зокрема ґудзики та фрагменти чоток", – повідомили у заяві.

У ексгумації, координованій Фондом "Свобода і демократія", беруть участь експерти з Поморського медичного університету, організації "Волинські старожитності" та Інституту національної пам'яті. Роботи повністю фінансуються з бюджету Міністерства культури й національної спадщини Польщі.