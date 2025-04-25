МЗС: Підміна таблички на могилі воїнів УПА в Польщі – провокація на користь Росії

Мета цієї провокації – перешкодити українсько-польському діалогу у сфері національної пам’яті, вважають у відомстві

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна вважає, що підміна таблички на братській могилі бійців Української повстанської армії в Польщі – це свідома провокація, яка грає на руку Росії. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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"Ми розглядаємо незаконну зміну пам’ятної таблиці на братській могилі воїнів УПА на горі Монастир як акт вандалізму та свідому провокацію, яка грає на руку лише російському агресору. Думаю, що ті люди, які це робили, вони з такою метою це і робили", – сказав Тихий.

За його словами, Україна відреагувала на всіх рівнях. Зокрема, заступник глави МЗС Олександр Міщенко провів телефонну розмову з польським колегою Мареком Правдою.

Крім того, українські дипломати зустрілися з представниками органів влади Польщі для з’ясування всіх обставин.

Тихий додав, що наразі не встановлено, хто саме здійснив цей акт вандалізму. Однак правоохоронні органи Польщі порушили справу і вживають заходів для притягнення винних до відповідальності. Розслідування перебуває на контролі окружної прокуратури міста Перемишль.

Речник МЗС повідомив, що влада Польщі працює над усуненням незаконного знаку і намагається зберегти цілісність таблички, яка там має бути.

"Ми переконані, що цей інцидент був спровокований передусім з однією метою – перешкодити українсько-польському діалогу у сфері національної пам’яті", – акцентував речник.

23 квітня 2025 року стало відомо, що в Польщі на горі Монастир, неподалік села Верхрата, встановили нову меморіальну дошку на братській могилі воїнів УПА, де назвали їх "терористами, відповідальними за геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення".

Міністри культури України та Польщі назвали підміну дошки на братській могилі воїнів УПА свідомою провокацією, яка має на меті зашкодити конструктивному діалогу між Києвом та Варшавою.