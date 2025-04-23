Міністри культури України й Польщі відреагували на підміну таблички на могилі бійців УПА

Міністри засудили акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі

Прапор УПА (Ілюстративне фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Підміна меморіальної дошки на братській могилі воїнів Української повстанської армії у Польщі – це свідома провокація, яка має на меті зашкодити конструктивному діалогу між Києвом та Варшавою. Про це йдеться у спільній заяві міністрів культури України та Польщі, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Міністри засудили акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі. Вони заявили, що незаконно встановлені написи й знаки мають бути невідкладно усунуті.

"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", – йдеться в заяві.

Міністри підтвердили, що продовжують працювати над зміцненням стратегічного партнерства і розв'язанням проблемних питань шляхом діалогу і взаєморозуміння.

У спільній заяві зазначається, що всі акти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань розслідуються відповідними службами.

Раніше цього самого дня стало відомо, що в Польщі на горі Монастир, неподалік села Верхрата, встановили нову меморіальну дошку на братській могилі воїнів УПА, де назвали їх "терористами, відповідальними за геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення".

10 січня 2025 року Туск заявив про перші рішення щодо ексгумації польських жертв Волинської трагедії. Він назвав це проривом і повідомив, що польська сторона очікує на подальші рішення.

Згодом ці дані підтвердив очільник українського МЗС Сибіга.

11 січня у польському Мінкульті повідомили, що Україна та Польща передали одна одній списки місць, де планується проведення пошуку й ексгумації останків "жертв взаємних історичних конфліктів".

13 січня стало відомо, що Україна надала дозвіл на ексгумацію решток тіл польських жертв Волинської трагедії у Тернопільській області.