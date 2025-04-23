Міністри культури України й Польщі відреагували на підміну таблички на могилі бійців УПА
Підміна меморіальної дошки на братській могилі воїнів Української повстанської армії у Польщі – це свідома провокація, яка має на меті зашкодити конструктивному діалогу між Києвом та Варшавою. Про це йдеться у спільній заяві міністрів культури України та Польщі, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Міністри засудили акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі. Вони заявили, що незаконно встановлені написи й знаки мають бути невідкладно усунуті.
"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", – йдеться в заяві.
Міністри підтвердили, що продовжують працювати над зміцненням стратегічного партнерства і розв'язанням проблемних питань шляхом діалогу і взаєморозуміння.
У спільній заяві зазначається, що всі акти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань розслідуються відповідними службами.
Раніше цього самого дня стало відомо, що в Польщі на горі Монастир, неподалік села Верхрата, встановили нову меморіальну дошку на братській могилі воїнів УПА, де назвали їх "терористами, відповідальними за геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення".
- 10 січня 2025 року Туск заявив про перші рішення щодо ексгумації польських жертв Волинської трагедії. Він назвав це проривом і повідомив, що польська сторона очікує на подальші рішення.
- Згодом ці дані підтвердив очільник українського МЗС Сибіга.
- 11 січня у польському Мінкульті повідомили, що Україна та Польща передали одна одній списки місць, де планується проведення пошуку й ексгумації останків "жертв взаємних історичних конфліктів".
- 13 січня стало відомо, що Україна надала дозвіл на ексгумацію решток тіл польських жертв Волинської трагедії у Тернопільській області.