Україна дала перші дозволи на ексгумації жертв Волинської трагедії – Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.
"Нарешті прорив", – так він прокоментував цю подію. У дописі Туск називає жертв Волинської трагедії "польськими жертвами Української повстанської армії".
Туск подякував міністрам культури Польщі та України за "плідну співпрацю".
Польська сторона очікує на подальші рішення.
LIGA.net звернулася по коментар до українського Міністерства закордонних справ і опублікує відповідь, щойно її отримає.
У 2017-му у польському селі Грушовичі демонтували меморіал воякам Української повстанської армії. Натомість Київ у відповідь заборонив пошуково-ексгумаційні роботи на території України, а вже 2019 року президент Володимир Зеленський скасував заборону.
Польща ж відновила надмогильну плиту, але без імен та прізвищ загиблих військових УПА. Київ вимагав відновити її саме у первісному вигляді й з 2020-го не дозволяв пошуково-ексгумаційні роботи (детальніше читайте тут).
- 26 листопада міністр закордонних справ України Сибіга та його польський колега Сікорський провели переговори у Варшаві. Сікорський повідомив, що Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на своїй території. Речник МЗС Польщі заявив, що Україна готова позитивно розглядати заявки у цих питаннях.
- Наступного дня керівник польського Інституту національної пам'яті Навроцький заявив, що його відомство може розпочати ексгумаційні роботи на Волині впродовж 24 годин.
- 8 січня Навроцький, який є кандидатом в президенти Польщі, заявив, що не бачить Україну в жодній міжнародній структурі, допоки не будуть вирішені "важливі для поляків цивілізаційні питання" (йшлося про Волинську трагедію). Таку заяву розкритикували й у Варшаві, й у Києві.