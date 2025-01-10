Україна дала перші дозволи на ексгумації жертв Волинської трагедії – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

"Нарешті прорив", – так він прокоментував цю подію. У дописі Туск називає жертв Волинської трагедії "польськими жертвами Української повстанської армії".

Туск подякував міністрам культури Польщі та України за "плідну співпрацю".

Польська сторона очікує на подальші рішення.

LIGA.net звернулася по коментар до українського Міністерства закордонних справ і опублікує відповідь, щойно її отримає.

ДОВІДКА

У 2017-му у польському селі Грушовичі демонтували меморіал воякам Української повстанської армії. Натомість Київ у відповідь заборонив пошуково-ексгумаційні роботи на території України, а вже 2019 року президент Володимир Зеленський скасував заборону.

Польща ж відновила надмогильну плиту, але без імен та прізвищ загиблих військових УПА. Київ вимагав відновити її саме у первісному вигляді й з 2020-го не дозволяв пошуково-ексгумаційні роботи (детальніше читайте тут).