Украина дала первые разрешения на эксгумации жертв Волынской трагедии – Туск
Дональд Туск (Фото: Rafal Guz / EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина разрешила первые эксгумации польских жертв Волынской трагедии.

"Наконец-то прорыв", – так он прокомментировал это событие. В сообщении Туск называет жертв Волынской трагедии "польскими жертвами Украинской повстанческой армии".

Туск поблагодарил министров культуры Польши и Украины за "плодотворное сотрудничество".

Польская сторона ожидает дальнейших решений.

LIGA.net обратилась за комментарием к украинскому Министерству иностранных дел и опубликует ответ, как только его получит.

СПРАВКА

В 2017 году в польском селе Грушовичи демонтировали мемориал воинам Украинской повстанческой армии. Киев же в ответ запретил поисково-эксгумационные работы на территории Украины, а уже в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил запрет.

Польша восстановила надгробную плиту, но без имен и фамилий погибших воинов УПА. Киев требовал восстановить ее именно в первоначальном виде и с 2020-го не разрешал поисково-эксгумационные работы (подробнее читайте здесь).

  • 26 ноября министр иностранных дел Сибига и его польский коллега Сикорский провели переговоры в Варшаве. Сикорский сообщил, что Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на своей территории. Спикер МИД Польши заявил, что Украина готова положительно рассматривать заявки по этим вопросам.

  • На следующий день руководитель польского Института национальной памяти Навроцкий заявил, что его ведомство может начать эксгумационные работы на Волыни в течение 24 часов.

  • 8 января Навроцкий, являющийся кандидатом в президенты Польши, заявил, что не видит Украину ни в одной международной структуре, пока не будут решены "важные для поляков цивилизационные вопросы" (речь о Волынской трагедии). Такое заявление подвергли критике и в Варшаве, и в Киеве.
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