Украина дала первые разрешения на эксгумации жертв Волынской трагедии – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина разрешила первые эксгумации польских жертв Волынской трагедии.

"Наконец-то прорыв", – так он прокомментировал это событие. В сообщении Туск называет жертв Волынской трагедии "польскими жертвами Украинской повстанческой армии".

Туск поблагодарил министров культуры Польши и Украины за "плодотворное сотрудничество".

Польская сторона ожидает дальнейших решений.

LIGA.net обратилась за комментарием к украинскому Министерству иностранных дел и опубликует ответ, как только его получит.

СПРАВКА

В 2017 году в польском селе Грушовичи демонтировали мемориал воинам Украинской повстанческой армии. Киев же в ответ запретил поисково-эксгумационные работы на территории Украины, а уже в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил запрет.

Польша восстановила надгробную плиту, но без имен и фамилий погибших воинов УПА. Киев требовал восстановить ее именно в первоначальном виде и с 2020-го не разрешал поисково-эксгумационные работы (подробнее читайте здесь).