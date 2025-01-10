Украина дала первые разрешения на эксгумации жертв Волынской трагедии – Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина разрешила первые эксгумации польских жертв Волынской трагедии.
"Наконец-то прорыв", – так он прокомментировал это событие. В сообщении Туск называет жертв Волынской трагедии "польскими жертвами Украинской повстанческой армии".
Туск поблагодарил министров культуры Польши и Украины за "плодотворное сотрудничество".
Польская сторона ожидает дальнейших решений.
LIGA.net обратилась за комментарием к украинскому Министерству иностранных дел и опубликует ответ, как только его получит.
В 2017 году в польском селе Грушовичи демонтировали мемориал воинам Украинской повстанческой армии. Киев же в ответ запретил поисково-эксгумационные работы на территории Украины, а уже в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил запрет.
Польша восстановила надгробную плиту, но без имен и фамилий погибших воинов УПА. Киев требовал восстановить ее именно в первоначальном виде и с 2020-го не разрешал поисково-эксгумационные работы (подробнее читайте здесь).
26 ноября министр иностранных дел Сибига и его польский коллега Сикорский провели переговоры в Варшаве. Сикорский сообщил, что Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на своей территории. Спикер МИД Польши заявил, что Украина готова положительно рассматривать заявки по этим вопросам.
На следующий день руководитель польского Института национальной памяти Навроцкий заявил, что его ведомство может начать эксгумационные работы на Волыни в течение 24 часов.
- 8 января Навроцкий, являющийся кандидатом в президенты Польши, заявил, что не видит Украину ни в одной международной структуре, пока не будут решены "важные для поляков цивилизационные вопросы" (речь о Волынской трагедии). Такое заявление подвергли критике и в Варшаве, и в Киеве.