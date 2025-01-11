"Удар по Москве". Киев подтвердил первые решения об эксгумации жертв Волынской трагедии

Украина надеется на дальнейшую реализацию договоренностей с Польшей на основе взаимоуважения и взаимности

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Такое сообщение глава украинской дипломатии сделал в X (экс-Twitter).

"Мы [Украина и Польша] уважаем друг друга и вместе защищаемся от русского империализма. Каждый решенный двусторонний вопрос – это удар по Москве", – написал он.

Сибига назвал это "прекрасным результатом" рабочей группы, которую координировали министры культуры двух стран – Николай Точицкий и Анна Врублевская.

Украина надеется на дальнейшую реализацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности, подытожил глава дипломатического ведомства.

Накануне премьер-министр Польши Туск заявил о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он назвал это прорывом и сообщил, что польская сторона ожидает дальнейших решений.

СПРАВКА В 2017 году в польском селе Грушовичи демонтировали мемориал воинам Украинской повстанческой армии. Киев же в ответ запретил поисково-эксгумационные работы на территории Украины, а уже в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил запрет. Польша восстановила надгробную плиту, но без имен и фамилий погибших военных УПА. Киев требовал восстановить ее именно в первоначальном виде и с 2020-го не разрешал поисково-эксгумационные работы (подробнее читайте здесь).