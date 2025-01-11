"Удар по Москве". Киев подтвердил первые решения об эксгумации жертв Волынской трагедии
Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Такое сообщение глава украинской дипломатии сделал в X (экс-Twitter).
"Мы [Украина и Польша] уважаем друг друга и вместе защищаемся от русского империализма. Каждый решенный двусторонний вопрос – это удар по Москве", – написал он.
Сибига назвал это "прекрасным результатом" рабочей группы, которую координировали министры культуры двух стран – Николай Точицкий и Анна Врублевская.
Украина надеется на дальнейшую реализацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности, подытожил глава дипломатического ведомства.
Накануне премьер-министр Польши Туск заявил о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он назвал это прорывом и сообщил, что польская сторона ожидает дальнейших решений.
В 2017 году в польском селе Грушовичи демонтировали мемориал воинам Украинской повстанческой армии. Киев же в ответ запретил поисково-эксгумационные работы на территории Украины, а уже в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил запрет.
Польша восстановила надгробную плиту, но без имен и фамилий погибших военных УПА. Киев требовал восстановить ее именно в первоначальном виде и с 2020-го не разрешал поисково-эксгумационные работы (подробнее читайте здесь).
- 26 ноября министр иностранных дел Украины Сибига и его польский коллега Сикорский провели переговоры в Варшаве. Сикорский сообщил, что Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на своей территории. Спикер МИД Польши заявил, что Украина готова положительно рассматривать заявки по этим вопросам.
- На следующий день руководитель польского Института национальной памяти Навроцкий заявил, что его ведомство может начать эксгумационные работы на Волыни в течение 24 часов.
- 8 января Навроцкий, являющийся кандидатом в президенты Польши, заявил, что не видит Украину ни в одной международной структуре, пока не будут решены "важные для поляков цивилизационные вопросы" (речь о Волынской трагедии). Такое заявление раскритиковали и в Варшаве, и в Киеве.