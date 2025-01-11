"Це удар по Москві". У Києві прокоментували перші рішення про ексгумації жертв Волинської трагедії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про перші рішення стосовно ексгумації польських жертв Волинської трагедії. Такий допис очільник української дипломатії зробив в X (екс-Twitter).
"Ми [Україна та Польща] поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання – це удар по Москві", – написав він.
Сибіга назвав це "чудовим результатом" робочої групи, котру координували міністри культури двох країн – Микола Точицький та Ганна Врублевська.
Україна сподівається на подальшу реалізацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності, підсумував голова дипломатичного відомства.
Напередодні прем'єр-міністр Польщі Туск заявив про перші рішення щодо ексгумації польських жертв Волинської трагедії. Він назвав це проривом і повідомив, що польська сторона очікує на подальші рішення.
У 2017-му у польському селі Грушовичі демонтували меморіал воякам Української повстанської армії. Натомість Київ у відповідь заборонив пошуково-ексгумаційні роботи на території України, а вже 2019 року президент Володимир Зеленський скасував заборону.
Польща відновила надмогильну плиту, але без імен та прізвищ загиблих військових УПА. Київ вимагав відновити її саме у первісному вигляді й з 2020-го не дозволяв пошуково-ексгумаційні роботи (детальніше читайте тут).
- 26 листопада міністр закордонних справ України Сибіга та його польський колега Сікорський провели переговори у Варшаві. Сікорський повідомив, що Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на своїй території. Речник МЗС Польщі заявив, що Україна готова позитивно розглядати заявки у цих питаннях.
- Наступного дня керівник польського Інституту національної пам'яті Навроцький заявив, що його відомство може розпочати ексгумаційні роботи на Волині впродовж 24 годин.
- 8 січня Навроцький, який є кандидатом в президенти Польщі, заявив, що не бачить Україну в жодній міжнародній структурі, допоки не будуть вирішені "важливі для поляків цивілізаційні питання" (йшлося про Волинську трагедію). Таку заяву розкритикували й у Варшаві, й у Києві.