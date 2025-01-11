"Це удар по Москві". У Києві прокоментували перші рішення про ексгумації жертв Волинської трагедії

Україна сподівається на подальшу реалізацію домовленостей з Польщею на основі взаємоповаги та взаємності

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про перші рішення стосовно ексгумації польських жертв Волинської трагедії. Такий допис очільник української дипломатії зробив в X (екс-Twitter).

"Ми [Україна та Польща] поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання – це удар по Москві", – написав він.

Сибіга назвав це "чудовим результатом" робочої групи, котру координували міністри культури двох країн – Микола Точицький та Ганна Врублевська.

Україна сподівається на подальшу реалізацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності, підсумував голова дипломатичного відомства.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Туск заявив про перші рішення щодо ексгумації польських жертв Волинської трагедії. Він назвав це проривом і повідомив, що польська сторона очікує на подальші рішення.

ДОВІДКА У 2017-му у польському селі Грушовичі демонтували меморіал воякам Української повстанської армії. Натомість Київ у відповідь заборонив пошуково-ексгумаційні роботи на території України, а вже 2019 року президент Володимир Зеленський скасував заборону. Польща відновила надмогильну плиту, але без імен та прізвищ загиблих військових УПА. Київ вимагав відновити її саме у первісному вигляді й з 2020-го не дозволяв пошуково-ексгумаційні роботи (детальніше читайте тут).