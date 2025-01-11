Україна та Польща узгодили місця пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії – Мінкульт

Андрій Наджос (Фото: Громадське радіо)

Україна та Польща передали одна одній списки місць, де планується проведення пошуку та ексгумації останків "жертв взаємних історичних конфліктів". Про це у коментарі PAP повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

"Київ зацікавлений у позитивних рішеннях у цьому питанні. Ми позитивно налаштовані на досягнення хороших рішень, які задовольнять польське та українське суспільства", – сказав він.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про перші рішення щодо ексгумації польських жертв Волинської трагедії. Він назвав це проривом і повідомив, що польська сторона очікує на подальші рішення.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга підтвердив це, заявивши, що "кожне вирішене двостороннє питання – це удар по Москві".

26 листопада 2024 року Сибіга та його польський колега Сікорський провели переговори у Варшаві. Сікорський повідомив, що Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на своїй території.

Наступного дня керівник польського Інституту національної пам'яті Навроцький заявив, що його відомство може розпочати ексгумаційні роботи на Волині впродовж 24 годин.

8 січня Навроцький, який є кандидатом в президенти Польщі, заявив, що не бачить Україну в жодній міжнародній структурі, допоки не будуть вирішені "важливі для поляків цивілізаційні питання" (йшлося про Волинську трагедію). Таку заяву розкритикували й у Варшаві, й у Києві.