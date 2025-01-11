Украина и Польша согласовали места поиска и эксгумации жертв Волынской трагедии – Минкульт

Андрей Наджос (Фото: Громадське радио)

Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется поиск и эксгумация останков "жертв взаимных исторических конфликтов". Об этом в комментарии PAP сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по европейской интеграции Андрей Наджос.

"Киев заинтересован в положительных решениях в этом вопросе. Мы положительно настроены на достижение хороших решений, которые удовлетворят польское и украинское общества", – сказал он.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он назвал это прорывом и сообщил, что польская сторона ожидает дальнейших решений.

Глава украинского МИД Андрей Сибига подтвердил это, заявив, что "каждый решенный двусторонний вопрос – это удар по Москве".

26 ноября 2024 года Сибига и его польский коллега Сикорский провели переговоры в Варшаве. Сикорский сообщил, что Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на своей территории.

На следующий день руководитель польского Института национальной памяти Навроцкий заявил, что его ведомство может начать эксгумационные работы на Волыни в течение 24 часов.

8 января Навроцкий, являющийся кандидатом в президенты Польши, заявил, что не видит Украину ни в одной международной структуре, пока не будут решены "важные для поляков цивилизационные вопросы" (речь о Волынской трагедии). Такое заявление подвергли критике и в Варшаве, и в Киеве.