Посол Боднар заявив, що ексгумація польських жертв Волинської трагедії почнеться у квітні

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Вже цієї весни в Україні почнеться ексгумація польських жертв Волинської трагедії. Про це в інтерв’ю польському мовнику RMF24 повідомив посол України у Варшаві Василь Боднар.

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"Ми рухаємося вперед, перші роботи заплановані на кінець квітня у Пужниках Тернопільської області", – сказав дипломат.

За його словами, найближчими днями відбудеться чергове засідання комісії щодо обміну дозволів на подальші ексгумації.

"Ми працюємо над тим, щоб це не гальмувалося. Ми хочемо, щоб установи співпрацювали між собою, щоб це відбувалося автоматично, а не політично", додав Боднар.

На запитання, чи є можливість ексгумувати всіх жертв Волинської трагедії, посол сказав: "Ми будемо над цим працювати, це наш християнський обов’язок".

10 січня 2025 року Туск заявив про перші рішення щодо ексгумації польських жертв Волинської трагедії. Він назвав це проривом і повідомив, що польська сторона очікує на подальші рішення.

Згодом ці дані підтвердив очільник українського МЗС Сибіга.

11 січня у польському Мінкульті повідомили, що Україна та Польща передали одна одній списки місць, де планується проведення пошуку й ексгумації останків "жертв взаємних історичних конфліктів".

13 січня стало відомо, що Україна надала дозвіл на ексгумацію решток тіл польських жертв Волинської трагедії у Тернопільській області.

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