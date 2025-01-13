Україна надала дозвіл на ексгумацію решток тіл польських жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків, зразки зберуть і на місці поховання

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У квітні розпочнуться ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії у колишньому селі Пужники Тернопільської області України. Про це повідомило польське радіо RMF.

Фонд "Свобода і демократія", який знайшов місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на вилучення решток тіл із землі для проведення подальших досліджень.

Щонайперше йдеться про встановлення осіб, останки яких, складені шарами, знайшли у рові поблизу колишнього кладовища.

Заступник голови Фонду Мацей Данцевич підкреслив, що після розкопок рештки будуть досліджені польськими археологами й антропологами.

Фахівці уже збирають генетичний матеріал у нащадків жертв, на місці, де знаходяться рештки, зразки будуть зібрані у такий же професійний спосіб, зазначив Данцевич.

Після завершення дослідження планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце.

Згідно з польськими даними, у лютому 1945-го у Пужниках були розстріляні близько 80 місцевих жителів. Саме село було спалене вщент. Польща звинувачує у події Українську повстанську армію, натомість у частині українських джерел організатором трагедії називають радянське НКВС.

ДОВІДКА У 2017-му у польському селі Грушовичі демонтували меморіал воякам Української повстанської армії. Натомість Київ у відповідь заборонив пошуково-ексгумаційні роботи на території України, а вже 2019 року президент Володимир Зеленський скасував заборону. Польща ж відновила надмогильну плиту, але без імен і прізвищ загиблих військових УПА. Київ вимагав відновити її саме у первісному вигляді та з 2020-го не дозволяв пошуково-ексгумаційні роботи (детальніше читайте тут).