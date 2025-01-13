Украина дала разрешение на эксгумацию тел польских жертв Волынской трагедии под Тернополем

Специалисты уже собирают генетический материал у потомков, образцы соберут и на месте захоронения

Иллюстративное фото: Depositphotos

В апреле начнутся эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии в бывшем селе Пужники Тернопольской области Украины. Об этом сообщило польское радио RMF.

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Фонд "Свобода и демократия", нашедший место захоронения два года назад, получил разрешение от украинской власти на извлечение останков тел из земли для проведения дальнейших исследований.

В первую очередь речь идет об установлении лиц, останки которых, сложенные слоями, нашли в овраге возле бывшего кладбища.

Заместитель главы Фонда Мацей Данцевич подчеркнул, что после раскопок остатки будут исследованы польскими археологами и антропологами.

Специалисты уже собирают генетический материал у потомков жертв, на месте, где находятся останки, образцы будут собраны таким же профессиональным способом, отметил Данцевич.

После завершения исследования планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте.

Согласно польским данным, в феврале 1945-го в Пужниках было расстреляно около 80 местных жителей. Само село было сожжено дотла. Польша обвиняет в происшествии Украинскую повстанческую армию, а в части украинских источников организатором трагедии называют советское НКВД.

СПРАВКА В 2017 году в польском селе Грушовичи демонтировали мемориал воинам Украинской повстанческой армии. Киев же в ответ запретил поисково-эксгумационные работы на территории Украины, а уже в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил запрет. Польша восстановила надгробную плиту, но без имен и фамилий погибших военных УПА. Киев требовал восстановить ее именно в первоначальном виде и с 2020-го не разрешал поисково-эксгумационные работы (подробнее читайте здесь).