Украина дала разрешение на эксгумацию тел польских жертв Волынской трагедии под Тернополем
В апреле начнутся эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии в бывшем селе Пужники Тернопольской области Украины. Об этом сообщило польское радио RMF.
Фонд "Свобода и демократия", нашедший место захоронения два года назад, получил разрешение от украинской власти на извлечение останков тел из земли для проведения дальнейших исследований.
В первую очередь речь идет об установлении лиц, останки которых, сложенные слоями, нашли в овраге возле бывшего кладбища.
Заместитель главы Фонда Мацей Данцевич подчеркнул, что после раскопок остатки будут исследованы польскими археологами и антропологами.
Специалисты уже собирают генетический материал у потомков жертв, на месте, где находятся останки, образцы будут собраны таким же профессиональным способом, отметил Данцевич.
После завершения исследования планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте.
Согласно польским данным, в феврале 1945-го в Пужниках было расстреляно около 80 местных жителей. Само село было сожжено дотла. Польша обвиняет в происшествии Украинскую повстанческую армию, а в части украинских источников организатором трагедии называют советское НКВД.
В 2017 году в польском селе Грушовичи демонтировали мемориал воинам Украинской повстанческой армии. Киев же в ответ запретил поисково-эксгумационные работы на территории Украины, а уже в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил запрет.
Польша восстановила надгробную плиту, но без имен и фамилий погибших военных УПА. Киев требовал восстановить ее именно в первоначальном виде и с 2020-го не разрешал поисково-эксгумационные работы (подробнее читайте здесь).
- 10 января премьер Польши Туск заявил о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он назвал это прорывом и сообщил, что польская сторона ожидает дальнейших решений.
- Впоследствии эти данные подтвердил глава украинской дипломатии Сибига: "Мы [Украина и Польша] уважаем друг друга и вместе защищаемся от российского империализма. Каждый решенный двусторонний вопрос – это удар по Москве".
- 11 января в польском Минкульте сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется проведение поиска и эксгумации останков "жертв взаимных исторических конфликтов".