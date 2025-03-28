Посол Боднар заявил, что эксгумация польских жертв Волынской трагедии начнется в апреле

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Уже этой весной в Украине начнется эксгумация польских жертв Волынской трагедии. Об этом в интервью польскому вещателю RMF24 сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

"Мы двигаемся вперед, первые работы запланированы на конец апреля в Пужниках Тернопольской области", – сказал дипломат.

По его словам, в ближайшие дни состоится очередное заседание комиссии по обмену разрешений на последующие эксгумации.

"Мы работаем над тем, чтобы это не тормозилось. Мы хотим, чтобы учреждения сотрудничали между собой, чтобы это происходило автоматически, а не политически", — добавил Боднар.

На вопрос, есть ли возможность эксгумировать всех жертв Волынской трагедии, посол сказал: "Мы будем над этим работать, это наша христианская обязанность".

10 января 2025 года Туск заявил о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он назвал это прорывом и сообщил, что польская сторона ожидает дальнейших решений.

Впоследствии эти данные подтвердил глава украинского МИД Сибига.

11 января в польском Минкульте сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется проведение поиска и эксгумации останков "жертв взаимных исторических конфликтов".

13 января стало известно, что Украина разрешила эксгумацию останков тел польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.

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