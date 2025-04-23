"Терористи, відповідальні за геноцид". У Польщі на могилі воїнів УПА підмінили табличку
У Польщі на горі Монастир неподалік села Верхрата встановили нову меморіальну дошку на братській могилі воїнів Української повстанської армії, де назвали їх "терористами, відповідальними за геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення". Про це пише Zlubaczowa.
"Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю", – написано на меморіальній дошці.
Zlubaczowa зазначає, що табличку, ймовірно, поставили незаконно. Справу розслідує місцева поліція.
Речниця окружної комендатури поліції в Любачеві Маржена Мрочковська заявила: "У понеділок ми отримали інформацію від прикордонників, що на могилі встановили нову дошку та хрест. Поліціянти виїхали на місце події та провели всі необхідні заходи, серед яких: огляд місця події та фотодокументація. Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до внесення змін".
- У 2016 році невідомі праворадикали у Польщі зруйнували табличку на пам'ятнику воїнам УПА.
- У 2020 році пам'ятник знову став жертвою вандалів: меморіальну дошку, яка була вже пошкоджена, повністю розбили, а її уламки скинули в яму. Через деякий час встановили нову, двомовну дошку, але без імен героїв УПА.