"Террористы, ответственные за геноцид". В Польше на могиле воинов УПА подменили табличку
В Польше на горе Монастырь недалеко от села Верхрата установили новую мемориальную доску на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии, где назвали их "террористами, ответственными за геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения". Об этом пишет Zlubaczowa.
"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не возмости им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвения, но исцеления боли", – написано.
Zlubaczowa отмечает, что табличку, вероятно, поставили незаконно. Дело расследуется местной полицией.
Спикер окружной комендатуры полиции в Любачеве Маржена Мрочковская заявила: "В понедельник мы получили информацию от пограничников, которые на могиле установили новую доску и крест. Полицейские выехали на место происшествия и провели все необходимые мероприятия, среди которых: осмотр места происшествия и фотодокументация."
- В 2016 году неизвестные праворадикалы в Польше разрушили табличку на памятнике воинам УПА.
- В 2020 году памятник снова стал жертвой вандалов: мемориальную доску, которая была уже повреждена, полностью разбили, а ее обломки сбросили в яму. Спустя время установили новую, двуязычную доску, но без имен героев УПА.