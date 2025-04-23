"Террористы, ответственные за геноцид". В Польше на могиле воинов УПА подменили табличку

Фото: Zlubaczowa

В Польше на горе Монастырь недалеко от села Верхрата установили новую мемориальную доску на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии, где назвали их "террористами, ответственными за геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения". Об этом пишет Zlubaczowa.

"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не возмости им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвения, но исцеления боли", – написано.

Zlubaczowa отмечает, что табличку, вероятно, поставили незаконно. Дело расследуется местной полицией.

Спикер окружной комендатуры полиции в Любачеве Маржена Мрочковская заявила: "В понедельник мы получили информацию от пограничников, которые на могиле установили новую доску и крест. Полицейские выехали на место происшествия и провели все необходимые мероприятия, среди которых: осмотр места происшествия и фотодокументация."