Министры культуры Украины и Польши отреагировали на замену таблички на могиле бойцов УПА

Министры осудили акт вандализма, совершенный против одного из украинских мест памяти в Польше

Флаг УПА (Иллюстративное фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Подмена мемориальной доски на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии в Польше – это сознательная провокация, которая имеет целью навредить конструктивному диалогу между Киевом и Варшавой. Об этом говорится в совместном заявлении министров культуры Украины и Польши, сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Министры осудили акт вандализма, совершенный против одного из украинских мест памяти в Польше. Они заявили, что незаконно установленные надписи и знаки должны быть безотлагательно устранены.

"Это сознательная провокация, служащая, среди прочего, интересам страны-агрессора – России, и ее целью является навредить конструктивному диалогу, который продолжается в последние месяцы между двумя странами", — говорится в заявлении.

Министры подтвердили, что продолжают работать над укреплением стратегического партнерства и решением проблемных вопросов путем диалога и взаимопонимания.

В совместном заявлении отмечается, что все акты вандализма относительно мест памяти и захоронений расследуются соответствующими службами.

Ранее в этот день стало известно, что в Польше на горе Монастырь, недалеко от села Верхрата, установили новую мемориальную доску на братской могиле воинов УПА, где назвали их "террористами, ответственными за геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения".

10 января 2025 года Туск заявил о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он назвал это прорывом и сообщил, что польская сторона ожидает дальнейших решений.

Впоследствии эти данные подтвердил глава украинского МИД Сибига.

11 января в польском Минкульте сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется проведение поиска и эксгумации останков "жертв взаимных исторических конфликтов".

13 января стало известно, что Украина разрешила эксгумацию останков тел польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.