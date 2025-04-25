МИД: Подмена таблички на могиле воинов УПА в Польше – провокация в пользу России

Цель этой провокации – помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти, считают в ведомстве

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина считает, что замена таблички на братской могиле бойцов Украинской повстанческой армии в Польше – это сознательная провокация, которая играет на руку России. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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"Мы рассматриваем незаконную замену памятной таблицы на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь как акт вандализма и сознательную провокацию, которая играет на руку только российскому агрессору. Думаю, что те люди, которые это делали, они с такой целью это и делали", – сказал Тихий.

По его словам, Украина отреагировала на всех уровнях. В частности, замглавы МИД Александр Мищенко провел телефонный разговор с польским коллегой Мареком Правдой.

Кроме того, украинские дипломаты встретились с представителями органов власти Польши для выяснения всех обстоятельств.

Тихий добавил, что пока не установлено, кто именно совершил этот акт вандализма. Однако правоохранительные органы Польши возбудили дело и принимают меры по привлечению виновных к ответственности. Расследование находится на контроле окружной прокуратуры города Перемышль.

Спикер МИД сообщил, что власти Польши работают над устранением незаконного знака и пытаются сохранить целостность таблички, которая там должна быть.

"Мы убеждены, что этот инцидент был спровоцирован прежде всего с одной целью – помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти", — акцентировал спикер.

23 апреля 2025 года стало известно, что в Польше на горе Монастырь, неподалеку от села Верхрата, установили новую мемориальную доску на братской могиле воинов УПА, где назвали их "террористами, ответственными за геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения".

Министры культуры Украины и Польши назвали замену доски на братской могиле воинов УПА сознательной провокацией, цель которой – навредить конструктивному диалогу между Киевом и Варшавой.