МИД: Подмена таблички на могиле воинов УПА в Польше – провокация в пользу России
Украина считает, что замена таблички на братской могиле бойцов Украинской повстанческой армии в Польше – это сознательная провокация, которая играет на руку России. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
"Мы рассматриваем незаконную замену памятной таблицы на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь как акт вандализма и сознательную провокацию, которая играет на руку только российскому агрессору. Думаю, что те люди, которые это делали, они с такой целью это и делали", – сказал Тихий.
По его словам, Украина отреагировала на всех уровнях. В частности, замглавы МИД Александр Мищенко провел телефонный разговор с польским коллегой Мареком Правдой.
Кроме того, украинские дипломаты встретились с представителями органов власти Польши для выяснения всех обстоятельств.
Тихий добавил, что пока не установлено, кто именно совершил этот акт вандализма. Однако правоохранительные органы Польши возбудили дело и принимают меры по привлечению виновных к ответственности. Расследование находится на контроле окружной прокуратуры города Перемышль.
Спикер МИД сообщил, что власти Польши работают над устранением незаконного знака и пытаются сохранить целостность таблички, которая там должна быть.
"Мы убеждены, что этот инцидент был спровоцирован прежде всего с одной целью – помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти", — акцентировал спикер.
- 23 апреля 2025 года стало известно, что в Польше на горе Монастырь, неподалеку от села Верхрата, установили новую мемориальную доску на братской могиле воинов УПА, где назвали их "террористами, ответственными за геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения".
- Министры культуры Украины и Польши назвали замену доски на братской могиле воинов УПА сознательной провокацией, цель которой – навредить конструктивному диалогу между Киевом и Варшавой.