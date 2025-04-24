В Тернопольской области начата эксгумация тел польских жертв Волынской трагедии

Группа исследователей на месте массового захоронения в Пужниках в 2023 году (Фото: puzniki.pl)

Утром 24 апреля начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии на месте бывшего села Пужники Тернопольской области Украины. В эксгумации принимают участие польские и украинские исследователи. Об этом сообщает польское радио RMF.

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Как сообщает медиа, братская могила, где похоронены убитые в 1945 году поляки, находится посреди леса. Сейчас на место завезена спецтехника и оборудование, создана медицинская база. Территория работ оцеплена полицией.

"В Пужниках были убиты польские граждане, личности которых нам известны. Мы хотим идентифицировать всех жертв той драматической ночи 1945 года и достойно их похоронить. Это то, чего ждут семьи, живые и вовлеченные в процесс, например, передав генетический материал", – заявил представитель Министерства культуры и национального наследия.

Эксгумацию будет проводить польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

С польской стороны – исследователи фонда "Свобода и демократия", ученые Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти.

В работе также принимают участие представители украинского фонда "Волынские древности".

Согласно польским данным, в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года в Пужниках было расстреляно около 80 местных жителей. Само село было сожжено. Польша обвиняет в произошедшем Украинскую повстанческую армию, а в части украинских источников организатором трагедии называют советский НКВД.