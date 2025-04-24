В Тернопольской области начата эксгумация тел польских жертв Волынской трагедии
Утром 24 апреля начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии на месте бывшего села Пужники Тернопольской области Украины. В эксгумации принимают участие польские и украинские исследователи. Об этом сообщает польское радио RMF.
Как сообщает медиа, братская могила, где похоронены убитые в 1945 году поляки, находится посреди леса. Сейчас на место завезена спецтехника и оборудование, создана медицинская база. Территория работ оцеплена полицией.
"В Пужниках были убиты польские граждане, личности которых нам известны. Мы хотим идентифицировать всех жертв той драматической ночи 1945 года и достойно их похоронить. Это то, чего ждут семьи, живые и вовлеченные в процесс, например, передав генетический материал", – заявил представитель Министерства культуры и национального наследия.
Эксгумацию будет проводить польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.
С польской стороны – исследователи фонда "Свобода и демократия", ученые Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти.
В работе также принимают участие представители украинского фонда "Волынские древности".
Согласно польским данным, в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года в Пужниках было расстреляно около 80 местных жителей. Само село было сожжено. Польша обвиняет в произошедшем Украинскую повстанческую армию, а в части украинских источников организатором трагедии называют советский НКВД.
- 10 января 2025 года премьер Польши Туск заявил о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он назвал это прорывом и сообщил, что польская сторона ожидает дальнейших решений.
- Впоследствии эти данные подтвердил глава украинского МИД Сибига.
- 11 января в польском Минкульте сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется проведение поиска и эксгумации останков "жертв взаимных исторических конфликтов".
- 13 января стало известно, что Украина разрешила эксгумацию останков тел польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области. Работы планировалось начать весной.