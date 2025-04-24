На Тернопільщині розпочато ексгумацію тіл польських жертв Волинської трагедії

Група дослідників на місці масового поховання у Пужниках у 2023 році (Фото: puzniki.pl)

Вранці 24 квітня розпочалися роботи з ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії на місці колишнього села Пужники Тернопільської області України. В ексгумації беруть участь польські та українські дослідники. Про це повідомляє польське радіо RMF.

Як повідомляє медіа, братська могила, де поховані вбиті у 1945 році поляки, розташована посеред лісу. Наразі на місце завезена спецтехніка та обладнання, створено медичну базу. Територія робіт оточена поліцією.

"У Пужниках було вбито польських громадян, особи яких нам відомі. Ми хочемо ідентифікувати всіх жертв тієї драматичної ночі 1945 року та гідно їх поховати. Це те, на що чекають сім’ї, які живі та залучені до процесу, наприклад, передавши генетичний матеріал", – заявив представник Міністерства культури та національної спадщини Мацей Врубель.

Ексгумацію проводитиме польсько-українська група дослідників, до складу якої входять, зокрема, судові медики, археологи, генетики та антропологи.

З польського боку – дослідники фундації "Свобода і демократія", науковці Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам’яті.

У роботі також беруть участь представники українського фонду "Волинські старожитності".

Згідно з польськими даними, у ніч з 12 на 13 лютого 1945 року у Пужниках були розстріляні близько 80 місцевих жителів. Саме село було спалене. Польща звинувачує у події Українську повстанську армію, натомість у частині українських джерел організатором трагедії називають радянський НКВС.