Боднар: Эксгумация жертв Волынской трагедии начнется этой весной

В настоящее время идет работа над определением всех других мест, где можно было бы провести эксгумацию, утверждает Василий Боднар

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Эксгумацию тел жертв Волынской трагедии могут начать уже весной текущего года. Об этом в интервью телеканалу TVN24 сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Дипломат сказал, что эксгумация погибших начнется весной, но конкретно назвать дату не смог. Он добавил, что это будет зависеть от погодных условий. Однако, по его словам, уже определено место в Пужниках (старое название населенного пункта Садовое в Тернопольской области), именно там и начнутся работы.

"Мы не знаем точно, в каком месяце, но мы готовимся к тому, что если погода позволит, то все разрешения выданы и команда от польской стороны готова начать эти работы", — подчеркнул Боднар.

В настоящее время идет работа по определению всех других мест, где можно было бы провести эксгумацию, как на территории Украины, так и на территории Польши.

"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ. Польская сторона уже имеет такого партнера и это сотрудничество развивается с украинским учреждением", – пояснил дипломат.

Боднар утверждает, что "это учреждение получило все разрешения, и когда команды выедут вместе, начнут копать, тогда общество это узнает и, конечно, мы будем коммуницировать на уровне министров культуры".

Посол рассказал, что украинская сторона частично участвует в финансировании эксгумационных работ на территории Украины.

"Местные власти и наш Институт национальной памяти сообщили, что будут предоставлять дотации на эти работы, но в основном финансирование идет от польской стороны", — резюмировал он