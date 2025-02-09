Боднар: Эксгумация жертв Волынской трагедии начнется этой весной
Эксгумацию тел жертв Волынской трагедии могут начать уже весной текущего года. Об этом в интервью телеканалу TVN24 сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.
Дипломат сказал, что эксгумация погибших начнется весной, но конкретно назвать дату не смог. Он добавил, что это будет зависеть от погодных условий. Однако, по его словам, уже определено место в Пужниках (старое название населенного пункта Садовое в Тернопольской области), именно там и начнутся работы.
"Мы не знаем точно, в каком месяце, но мы готовимся к тому, что если погода позволит, то все разрешения выданы и команда от польской стороны готова начать эти работы", — подчеркнул Боднар.
В настоящее время идет работа по определению всех других мест, где можно было бы провести эксгумацию, как на территории Украины, так и на территории Польши.
"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ. Польская сторона уже имеет такого партнера и это сотрудничество развивается с украинским учреждением", – пояснил дипломат.
Боднар утверждает, что "это учреждение получило все разрешения, и когда команды выедут вместе, начнут копать, тогда общество это узнает и, конечно, мы будем коммуницировать на уровне министров культуры".
Посол рассказал, что украинская сторона частично участвует в финансировании эксгумационных работ на территории Украины.
"Местные власти и наш Институт национальной памяти сообщили, что будут предоставлять дотации на эти работы, но в основном финансирование идет от польской стороны", — резюмировал он
- 10 января 2025 года премьер Польши Туск заявил о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он назвал это прорывом и сообщил, что польская сторона ожидает дальнейших решений.
- Впоследствии эти данные подтвердил глава украинского МИД Сибига.
- 11 января в польском Минкульте сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется проведение поиска и эксгумации останков "жертв взаимных исторических конфликтов".
- 13 января стало известно, что Украина разрешила эксгумацию останков тел польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.