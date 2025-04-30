Эксгумация жертв Волынской трагедии в Пужниках: исследователи начали изъятие останков
Исследовательская группа, которая проводит эксгумацию жертв Волынской трагедии на месте бывшего села Пужники в Тернопольской области, начала изъятие останков. Об этом идет речь в заявлении Министерства культуры и национального наследия Польши, Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти, передает медиа PAP.
В сообщении отмечается, что в Пужниках "завершена очистка и обеспечение территории, а также установление исследовательской инфраструктуры".
Исследовательская группа определила масштабы и размеры могилы. Ее верхний слой был раскрыт и тщательно очищен.
"Группа начала изъятие останков. Все без исключения останки пройдут процедуру идентификации. Генетическая экспертиза позволяет получить ДНК независимо от возраста жертвы – даже детей. Во время работы также будут сохранены личные вещи, в частности пуговицы и фрагменты четок", – сообщили в заявлении.
В эксгумации, координированной Фондом "Свобода и демократия", принимают участие эксперты из Поморского медицинского университета, организации "Волынские древности" и Института национальной памяти. Работы полностью финансируются из бюджета Министерства культуры и национального наследия Польши.
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