Эксгумация жертв Волынской трагедии в Пужниках: исследователи начали изъятие останков

Эксгумация (Фото: Vladyslav Musiienko/EPA)

Исследовательская группа, которая проводит эксгумацию жертв Волынской трагедии на месте бывшего села Пужники в Тернопольской области, начала изъятие останков. Об этом идет речь в заявлении Министерства культуры и национального наследия Польши, Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти, передает медиа PAP.

В сообщении отмечается, что в Пужниках "завершена очистка и обеспечение территории, а также установление исследовательской инфраструктуры".

Исследовательская группа определила масштабы и размеры могилы. Ее верхний слой был раскрыт и тщательно очищен.

"Группа начала изъятие останков. Все без исключения останки пройдут процедуру идентификации. Генетическая экспертиза позволяет получить ДНК независимо от возраста жертвы – даже детей. Во время работы также будут сохранены личные вещи, в частности пуговицы и фрагменты четок", – сообщили в заявлении.

В эксгумации, координированной Фондом "Свобода и демократия", принимают участие эксперты из Поморского медицинского университета, организации "Волынские древности" и Института национальной памяти. Работы полностью финансируются из бюджета Министерства культуры и национального наследия Польши.