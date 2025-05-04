На Тернопільщині завершується ексгумація жертв Волинської трагедії

Місце роботи експедиції у Пужниках (Фото: VLADYSLAV MUSIIENKO/EPA)

Завершується польовий етап українсько-польської експедиції з пошуків жертв Волинської трагедії на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Знайдені останки 30 людей, з яких вже ексгумовано понад 20. Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

За його словами, орієнтовно за два тижні всі роботи на місці будуть завершені.

"Станом на сьогодні знайдені останки понад 30 осіб, з яких ексгумовано понад 20 осіб. Остаточну кількість можна буде встановити лише після вилучення усіх останків та проведення антропологічних досліджень", – повідомив він.

Наступним кроком після завершення ексгумації стане відбір генетичного матеріалу для подальшого порівняльного аналізу із ДНК родичів жертв та ідентифікації загиблих.

Як повідомив Наджос, на місці поховань було знайдено значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків.

За словами заступника міністра, Україна та Польща домовилися про те, що перепоховання останків відбудеться на кладовищі на території села Пужники.

Окрему увагу сторони приділяють підготовці звітів за результатами ексгумацій. Як повідомив Наджос, ведуться перемовини щодо створення єдиного звіту.

"Ця історія може стати новітньою сторінкою у спільному трактуванні минулого. Ми шукаємо те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Наше доброзичливе ставлення мотивує польських партнерів допомагати нам в проведенні пошукових робіт на території Польщі", – сказав він.