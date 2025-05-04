В Тернопольской области завершается эксгумация жертв Волынской трагедии

Место работы экспедиции в Пужниках (Фото: VLADYSLAV MUSIIENKO/EPA)

Завершается полевой этап украино-польской экспедиции по поискам жертв Волынской трагедии на территории бывшего села Пужники Тернопольской области. Обнаружены останки 30 человек, из которых уже эксгумировано более 20. Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.

По его словам, ориентировочно через две недели все работы на месте будут завершены.

"По состоянию на сегодняшний день найдены останки более 30 человек, из которых эксгумировано более 20 человек. Окончательное количество можно будет установить только после изъятия всех останков и проведения антропологических исследований", – сообщил он.

Следующим шагом после завершения эксгумации станет отбор генетического материала для дальнейшего сравнительного анализа ДНК родственников жертв и идентификации погибших.

Как сообщил Наджос, на месте захоронений было найдено значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков.

По словам замминистра, Украина и Польша договорились о том, что перезахоронение останков состоится на кладбище на территории села Пужники.

Особое внимание стороны уделяют подготовке отчетов по результатам эксгумаций. Как сообщил Наджос, ведутся переговоры по созданию единого отчета.

"Эта история может стать новейшей страницей в общей трактовке прошлого. Мы ищем то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Наше доброжелательное отношение мотивирует польских партнеров помогать нам в проведении поисковых работ на территории Польши", – сказал он.